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Александр Карницкий: от гимна Беларуси мурашки сильнее, чем от гимна Лиги чемпионов

Полузащитник "Тосно" Александр Карницкий рассказал о своем дебюте в сборной Белоруссии.

– Каково дебютировать в национальной команде в 28 лет?

– Приятно. Очень долго ждал этого момента. Мечтал сыграть за сборную с тех пор, как начал заниматься футболом. Конечно, хотелось бы пораньше попробовать свои силы в национальной команде, но получилось так, как получилось. Наверное, это одно из самых важных событий прошлого года. Тем более на мой дебют выпали неплохие матчи против Голландии и Франции, которые вселили оптимизм. Когда первый раз надел футболку сборной, испытывал особые чувства. От белорусского гимна мурашки сильнее, чем от гимна Лиги чемпионов. Говорю только за себя. Когда столько лет стремишься к играм за сборную, то переживаешь что-то особенное.

by.tribuna.com
Теги: Тосно
Сегодня, 22:28
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