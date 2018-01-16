Андрей Панюков: предполагал, что поеду на сбор с основой "Зенита"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков рассказало своих впечатлениях от вызова на первый сбор основной команды.– Только в тот момент, когда появились списки тех, кто поедет в Дубай.– Честно говоря, предполагал, что меня могут вызвать.– Знаете, шансы есть всегда. Я просто буду работать изо всех сил, а там время покажет. У меня есть огромное желание закрепиться в основе.– Прошло всего два дня сборов, все мысли связаны с тренировками. Уверен, если будет необходимо, тренер скажет мне что-то лично.