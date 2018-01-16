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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Андрей Панюков: предполагал, что поеду на сбор с основой "Зенита"
Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков рассказало своих впечатлениях от вызова на первый сбор основной команды.
– Когда узнали, что поедете на сбор с первой командой?
– Только в тот момент, когда появились списки тех, кто поедет в Дубай.
– Это стало сюрпризом для вас или вы заранее предполагали, что можете оказаться в основе?
– Честно говоря, предполагал, что меня могут вызвать.
– Как оцените свои шансы пробиться в основу?
– Знаете, шансы есть всегда. Я просто буду работать изо всех сил, а там время покажет. У меня есть огромное желание закрепиться в основе.
– С Манчини уже разговаривали?
– Прошло всего два дня сборов, все мысли связаны с тренировками. Уверен, если будет необходимо, тренер скажет мне что-то лично.
"Спорт-Экспресс"
– Когда узнали, что поедете на сбор с первой командой?
– Только в тот момент, когда появились списки тех, кто поедет в Дубай.
– Это стало сюрпризом для вас или вы заранее предполагали, что можете оказаться в основе?
– Честно говоря, предполагал, что меня могут вызвать.
– Как оцените свои шансы пробиться в основу?
– Знаете, шансы есть всегда. Я просто буду работать изо всех сил, а там время покажет. У меня есть огромное желание закрепиться в основе.
– С Манчини уже разговаривали?
– Прошло всего два дня сборов, все мысли связаны с тренировками. Уверен, если будет необходимо, тренер скажет мне что-то лично.
"Спорт-Экспресс"
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