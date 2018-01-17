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Алексей Маклаков: Канчельскису и Промесу надо помириться, ведь это похоже на детский сад

Известный актёр и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился мыслями о словесной перепалке между полузащитником красно-белых Квинси Промесом и бывшим игроком "Манчестер Юнайтед" Андреем Канчельскисом.

Накануне голландец эмоционально отреагировал на фразу Канчельскиса "Квинси играет на чистых мячах. Две игры проведёт – и отдыхает". Россиянин в ответ сказал: "Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах. Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь".

"Канчельскису и Промесу нужно помириться, потому что похоже на детский сад — старший и младший воспитанники. Если это вредит нашей команде – немедленно мириться! А нас, болельщиков, очень сложно расстроить. Мы как любили Промеса, так и любим, как с уважением относимся к Канчельскису, так и будем. Бывает такое, пройдёт", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
Теги: Канчельскис Промес Спартак
Сегодня, 06:27
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№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:11) #
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А Промес что в английской премьер лиге играл как Канчельскис, чтобы их сравнивать? Вот пусть сидит на трибуне и смотрит чемпионат мира зрителем и обсуждает с Канчельскисом кто там на поле лучше. Он пока даже не лучший в РФПЛ. Третий после Смолова на всякий случай.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Они что, друзья!!!??? Поссорились, а потом мириться!!!??? Каждый высказался... и всё!!! Что изменится!!! Каждый остался при своём мнении!!! В высказывании КАЖДОГО есть правда!!! Его правда.
Регистрация: 13.09.2012
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 08:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Квинси и не ругался! Это старый полузабытый Канчельскис о себе напоминает, пиарится в лучах чужой славы. Ему должно быть стыдно!
Регистрация: 30.11.2013
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