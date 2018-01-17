Агент Вериссимо: "Сантос" отклонил оба предложения "Спартака"

Апаресиду Инасиу, агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо отметил, что переход его клиента в "Спартак" все еще возможен.– В понедельник у меня была встреча с президентом "Сантоса", – сказал Инасиу. – Он решил взять паузу в переговорах. Сейчас "Сантос" решает, продавать Вериссимо или нет. В четверг мы должны получить ответ.– Только "Спартак", оба предложения "Сантос" отклонил. Еще два клуба из Италии и Англии звонили и спрашивали о Вериссимо, но без конкретных шагов.– Да, он хочет играть в Европе.