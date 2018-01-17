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Агент Вериссимо: "Сантос" отклонил оба предложения "Спартака"

Апаресиду Инасиу, агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо отметил, что переход его клиента в "Спартак" все еще возможен.

– В понедельник у меня была встреча с президентом "Сантоса", – сказал Инасиу. – Он решил взять паузу в переговорах. Сейчас "Сантос" решает, продавать Вериссимо или нет. В четверг мы должны получить ответ.

– Кто еще делал "Сантосу" официальные предложения о покупке?

– Только "Спартак", оба предложения "Сантос" отклонил. Еще два клуба из Италии и Англии звонили и спрашивали о Вериссимо, но без конкретных шагов.

– Сам футболист хочет уйти?

– Да, он хочет играть в Европе.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 19:54
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№11 Написал: руслан моисеев (Сегодня, 23:17) #
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online

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
Регистрация: 17.01.2018
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Дали понюхать

Кафель обнюхался и Рональду подписал


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
поводили по пятакам

Дали понюхать..., Лукаса. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
поводили по пятакам


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
да пошли вы ...

Да не переживай так, может еще кого найдут, кто согласится. Летом вон, вместо Луана Рошу привезли, и не прогадали.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (3)

да пошли вы ...


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:30) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Отказали ?
Теперь хоть с чемпионата снимайся :)
Регистрация: 14.09.2010
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:19) #
  • +6
  •  (14)

Да пусть он там сгниет,как и Луан! Пока они оба,что называется никто и зовут их никак,а мнение - прям суперзвезды.Не один такой через Россию прошел и пропал.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
  • -15
  •  (15)
online

Да кто это вообще такой? Рауша Зенит заберет, а других трансферных целей сейчас у российских клубов и нет, вроде как. Ну разве что в стиле "Руслан Балтиев сменил 50-й клуб РФПЛ и попал в Спартак, о котором мечтал с детства".
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:12) #
  • -11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это удар. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: кандид (Сегодня, 19:58) #
  • -3
  •  (7)

Бразильцев надо покупать не в Бразилии smiley
Регистрация: 29.09.2016
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