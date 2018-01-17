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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Илья Геркус: я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня актуальны (6)
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Илья Геркус: я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня актуальны
Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал спорным возможный переход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в московский клуб, объяснив это тем, что команда играет с одним ярко выраженным форвардом.
"Я к Артему отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан. Один из них играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию – решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре.
Я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня актуальны. Не потому что мы против, а потому что, скорее всего, "Зенит" вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке.
Шатов – замечательный игрок, который, возможно, подошел бы нам – играет слева, выступал за сборную, но у нас он попадет в конкуренцию. Это, как и желание игрока и "Зенита", мы должны принимать в расчет. Есть сомнения, что все это сложится, хотя я ничего не отрицаю, все бывает", - цитирует Геркуса ТАСС.
"Я к Артему отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан. Один из них играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию – решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре.
Я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня актуальны. Не потому что мы против, а потому что, скорее всего, "Зенит" вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке.
Шатов – замечательный игрок, который, возможно, подошел бы нам – играет слева, выступал за сборную, но у нас он попадет в конкуренцию. Это, как и желание игрока и "Зенита", мы должны принимать в расчет. Есть сомнения, что все это сложится, хотя я ничего не отрицаю, все бывает", - цитирует Геркуса ТАСС.
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