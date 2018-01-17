Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Илья Геркус: я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня актуальны

Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал спорным возможный переход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в московский клуб, объяснив это тем, что команда играет с одним ярко выраженным форвардом.

"Я к Артему отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан. Один из них играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию – решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре.

Я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня актуальны. Не потому что мы против, а потому что, скорее всего, "Зенит" вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке.

Шатов – замечательный игрок, который, возможно, подошел бы нам – играет слева, выступал за сборную, но у нас он попадет в конкуренцию. Это, как и желание игрока и "Зенита", мы должны принимать в расчет. Есть сомнения, что все это сложится, хотя я ничего не отрицаю, все бывает", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив Зенит
Сегодня, 21:33
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:13) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: руслан моисеев
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

А на член есть что-нибудь?
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: руслан моисеев (Сегодня, 23:08) #
  • -1
  •  (1)
online

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
Регистрация: 17.01.2018
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
Ну, у нас же не только Дзюба с Шатовым на выданье. Новосельцева в защиту Локо будет неплохо.

Даже интересно вместо кого ты его видишь? В центре Чарли и Саба на две головы сильнее его, Пейчинович как минимум стабильнее его, на флангах у нас не нужны чистые защитники - не та схема. На замену тоже есть кому выйти. Ему лучше поискать клубы, где есть проблемы с обороной. В ЦСКА кстати могли бы присмотреться - игрок то не плохой по потенциалу в принципе
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:01) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
А из Локоматива в Зенит... актуальны.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
Ну, у нас же не только Дзюба с Шатовым на выданье. Новосельцева в защиту Локо будет неплохо.

Себе оставьте, или в Рубин к Бикеичу. В Локо защита впорядке, Новосельцев не усилит.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:39) #
  • -6
  •  (8)
online

Ну, у нас же не только Дзюба с Шатовым на выданье. Новосельцева в защиту Локо будет неплохо.
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.