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"Зенит" провел утреннюю тренировку с упором на "физику"

В четверг с утра футболисты "Зенита" провели тренировку в ходе сбора в Дубае. Занятие продолжалось час и было полностью посвящено закладке функционального фундамента.

В то время как 21 полевой футболист бегал под руководством тренеров по физподготовке, четвёрка вратарей занималась по своей программе на соседнем поле.

Вне общей группы остаётся только Иванович. Бранислав продолжает заниматься по индивидуальной программе в тренажёрном зале. На вечер у "Зенита" запланировано ещё одно занятие, игровое.

Чемпионат
Теги: Зенит
Сегодня, 11:14
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