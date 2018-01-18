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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Поедет ли Джикия в Рим, решится после обследования в Дубае
Полузащитника "Спартака" Георгия Джикию отвезли в медицинский центр Дубая. Центр аккредитован ФИФА, Джикия пройдет процедуру МРТ, сообщает "Спорт-Экспресс".
Решение о том, нуждается ли игрок сборной России в дополнительном обследовании в клинике "Вилла Стюарт" в Риме, будет принято сегодня вечером.
Напомним, Джикия получил серьезную травму в товарищеском матче против "Шанхая". 24-летний игрок покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.
Решение о том, нуждается ли игрок сборной России в дополнительном обследовании в клинике "Вилла Стюарт" в Риме, будет принято сегодня вечером.
Напомним, Джикия получил серьезную травму в товарищеском матче против "Шанхая". 24-летний игрок покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.
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