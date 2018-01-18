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16:49
Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
В "Уфе" считают новые критерии к легионерам в РФПЛ слишком жесткими
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что предложенные на общем собрании РФПЛ критерии на легионеров нужно смягчать.
С сезона-2021/22, напомним, предлагается ввести жесткие требования к качеству легионеров.
"По теме критериев легионеров на общем собрании был большой диспут. У каждого клуба были определенные пожелания. Поэтому надо дальше работать над этим вопросом, думать и думать.
Если принять такую формулу, то у нас из нынешних легионеров пройдут три-четыре человека всего. Надо все-таки реалистично смотреть на вещи. Поэтому сейчас надо подумать и пойти вперед верным путем", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
С сезона-2021/22, напомним, предлагается ввести жесткие требования к качеству легионеров.
"По теме критериев легионеров на общем собрании был большой диспут. У каждого клуба были определенные пожелания. Поэтому надо дальше работать над этим вопросом, думать и думать.
Если принять такую формулу, то у нас из нынешних легионеров пройдут три-четыре человека всего. Надо все-таки реалистично смотреть на вещи. Поэтому сейчас надо подумать и пойти вперед верным путем", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
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