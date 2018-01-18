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В "Уфе" считают новые критерии к легионерам в РФПЛ слишком жесткими

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что предложенные на общем собрании РФПЛ критерии на легионеров нужно смягчать.

С сезона-2021/22, напомним, предлагается ввести жесткие требования к качеству легионеров.

"По теме критериев легионеров на общем собрании был большой диспут. У каждого клуба были определенные пожелания. Поэтому надо дальше работать над этим вопросом, думать и думать.

Если принять такую формулу, то у нас из нынешних легионеров пройдут три-четыре человека всего. Надо все-таки реалистично смотреть на вещи. Поэтому сейчас надо подумать и пойти вперед верным путем", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 22:20
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№1 Написал: kobr (Сегодня, 22:40) #
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Если у вас больше трех-четырех легионеров и играть ни фига не умеют, то и пусть вместо них играют наши Иваны и деньги в стране остаются.
На этих Иванах в схемах откатов, комиссионных, агентских, трансферных и прочей лабуды не хрена денег не освоишь – сказал бы прямо, а то думать ему надо rage .
Кстати , а зачем вы свои спортшколы содержите?
Регистрация: 24.10.2006
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