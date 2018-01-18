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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Юрий Семин наложил запрет на трансфер Марковича
Вероятность перехода в "Локомотив" полузащитника Лазара Марковича крайне мала, сообщает "Спорт-Экспресс"
.
Ранее стало известно о том, что клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист и "Ливерпуль", которому он принадлежит, готовы к переходу.
Переход не состоится, поскольку кандидатура не прошла финальное согласование Юрия Семина. По всей видимости, главного тренера железнодорожников смутил недостаток игровой практики: в текущем сезоне футболист не играл за основной состав "Ливерпуля".
.
Ранее стало известно о том, что клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист и "Ливерпуль", которому он принадлежит, готовы к переходу.
Переход не состоится, поскольку кандидатура не прошла финальное согласование Юрия Семина. По всей видимости, главного тренера железнодорожников смутил недостаток игровой практики: в текущем сезоне футболист не играл за основной состав "Ливерпуля".
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