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Юрий Семин наложил запрет на трансфер Марковича

Вероятность перехода в "Локомотив" полузащитника Лазара Марковича крайне мала, сообщает "Спорт-Экспресс"
.
Ранее стало известно о том, что клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист и "Ливерпуль", которому он принадлежит, готовы к переходу.

Переход не состоится, поскольку кандидатура не прошла финальное согласование Юрия Семина. По всей видимости, главного тренера железнодорожников смутил недостаток игровой практики: в текущем сезоне футболист не играл за основной состав "Ливерпуля".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 22:42
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№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: скальп
конюшне и бомжам отгрузил,проснись,

Серят только свиньи. Ничего не значащие голы могут только на свиней и производить впечатления.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Lokoflesh
Спартак взял Пашалича и он не сильно пока помогает,

Это "мистер 98-я минута".


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: скальп (Сегодня, 22:58) #
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  •  (3)
online

Цитата: Lokoflesh
Спартак взял Пашалича и он не сильно пока помогает

конюшне и бомжам отгрузил,проснись,ты серешь
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:57) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак взял Пашалича и он не сильно пока помогает, а у Марковича будет еще меньше времени, чтобы адаптироваться и приносить пользу.
Нет, значит нет.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: GPS (Сегодня, 22:45) #
  • -1
  •  (1)

Это из-за имени...
Регистрация: 18.02.2011
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