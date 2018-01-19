Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Агент Мусы опроверг информацию о переговорах "Лестера" с ЦСКА

Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего "Лестер Сити" Ахмеда Мусы, заявил, что переговоров между английским клубом и московским ЦСКА о переходе нигерийца не было.

"Муса — игрок топ-уровня, которому просто-напросто не дали шанса проявить себя. И только руководство «Лестера» может объяснить, почему. Ему нужно играть футбол, и мы ищем решения для этого. На данный момент переговоров между ЦСКА и «Лестером» не было, но всё возможно. Это всё, что я могу сказать на данный момент", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Муса ЦСКА Лестер
Сегодня, 21:12
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:19) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
ну и где это тупое глорье ослиное, которое тут на днях усералось и хлопало в ладоши от радости,а теперь снова в теткиных погребах зашкерились,как после конечпока в последнем дерби,буев Гинеру в тачанку,максимум хилая аренда и то если Лестер сжалится smile
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
трансфер любит тишину
да - да
нет - нет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.