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Агент Пашалича: Марио рад играть в "Спартаке"

Агент хорватского полузащитника Марио Пашалича Марко Налетилич рассказал о перспективах игрока в московском "Спартаке".

В текущем сезоне Пашалич выступает за красно-белых на правах аренды, права на него принадлежат лондонскому "Челси".

"До конца сезона Марио принадлежит "Спартаку". Он хорошо выступает и рад играть в московской команде. По окончании сезона мы взвесим варианты и решим, где Пашалич продолжит карьеру. Пока ничего не известно по позиции "Спартака" относительно того, заинтересованы ли они в продолжении сотрудничества, но мои клиенты всегда успешно играли в составе красно-белых. Пока мы сосредоточены на выступлении за "Спартак" и сборную Хорватии на чемпионате мира", - цитирует Налетилича "Чемпионат.сом".
Теги: Пашалич Спартак
Сегодня, 21:29
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