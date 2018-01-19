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Казань Ростов
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"Сантос" не блокировал трансфер Вериссимо в "Спартак" и ждет ответа до завтра
"Сантос" не накладывал вето на переговоры "Спартака" с Лукасом Вериссимо и ждет ответа от московского клуба до субботы, сообщил член совета директоров бразильского клуба Рафаэль Вита.
"Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда "Спартак" должен дать ответ по трансферу Вериссимо. Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован. Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня", - цитирует Виту ТАСС.
В основной команде "Сантоса" центральный защитник дебютировал в 2015 году, а до этого играл за молодежный состав клуба. В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.
"Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда "Спартак" должен дать ответ по трансферу Вериссимо. Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован. Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня", - цитирует Виту ТАСС.
В основной команде "Сантоса" центральный защитник дебютировал в 2015 году, а до этого играл за молодежный состав клуба. В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.
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