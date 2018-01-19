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"Сантос" не блокировал трансфер Вериссимо в "Спартак" и ждет ответа до завтра

"Сантос" не накладывал вето на переговоры "Спартака" с Лукасом Вериссимо и ждет ответа от московского клуба до субботы, сообщил член совета директоров бразильского клуба Рафаэль Вита.

"Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда "Спартак" должен дать ответ по трансферу Вериссимо. Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован. Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня", - цитирует Виту ТАСС.

В основной команде "Сантоса" центральный защитник дебютировал в 2015 году, а до этого играл за молодежный состав клуба. В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.
Теги: Вериссимо Сантос Спартак Трансферы
Сегодня, 21:37
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11
(2)
№11 Написал: скальп (Сегодня, 23:03) #
  • -1
  •  (3)

бомжи больше всех переживают,никчемные,озлобленные провинциальные людишки
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:33) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
не нравится мне этот гусь

Да, был бы свиньёй, другое дело, свинья, животное полезное(с), гусь свинье не товарищ, рождённый ползать. летать не может. confused
Уж какое тут доверие....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:24) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
не нравится мне этот гусь


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: tiki
простите, а что не так?

да всё так...просто спортаг - гавно

А ГОЛУБЫЕ ПРЯМ ЛЮБИМЧИКИ,ХА-ХА ,ХА-ХА .ОСЛЫ Ё-НЫЕ.

Цитата: waldemar
Цитата: utekay
Цитата: tiki
простите, а что не так?

да всё так...просто спортаг - гавно

А ГОЛУБЫЕ ПРЯМ ЛЮБИМЧИКИ,ХА-ХА ,ХА-ХА .ОСЛЫ Ё-НЫЕ.

Извиняюсь ЛЬВЫ .
Регистрация: 30.08.2015
№7 Написал: Марк (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: utekay
Цитата: tiki
простите, а что не так?

да всё так...просто спортаг - гавно

щегол... глор команды педофилов...
Регистрация: 19.01.2018
№6 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что вы там раздумываете? Открывайте кубышку и берите парня.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:55) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну. и хорошо,- травмы Джикия и, вдобавок, срыв переговоров по Верисимо, нежное поросячье сердечко не переживёт.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 21:53) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: utekay
В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.
laughing

простите, а что не так?он не нап
а у этого задача такая.защита, как никак

Не обращай внимание, это здесь дурачек местный!
Регистрация: 13.08.2009
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:48) #
  • -8
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
простите, а что не так?

да всё так...просто спортаг - гавно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:44) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.
laughing

простите, а что не так?он не нап
а у этого задача такая.защита, как никак


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:38) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.
laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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