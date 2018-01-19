Вагиз Галиулин: на сборах "Тосно" играет под нагрузкой, это поможет команде в чемпионате

Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин отметил, что в контрольном матче против "Ботошани" (2:2) игроки допустили большое количество ошибок.– Настроение у нас хорошее, вполне рабочее. Дома у нас был втягивающий сбор, нам всем давали домашнее задание. А на этом сборе мы получаем определенную нагрузку. Все справляются, ведь это нам поможет в дальнейшем в чемпионате.– Да, мы сыграли первую игру, но было много ошибок. Надеюсь, что с каждым таким матчем рисунок игры "Тосно" будет проявляться. Не скажу, что мы больше владели мячом, над этим компонентом нам еще много предстоит работать. Особо никакого задания не было, потому что мы под нагрузкой играли, задача была – выполнить определенную работу, чтобы все получили одинаковую нагрузку. Каких-то тактических наигрышей не было, только стандарты.– У нас коллектив хороший, и, естественно, новые игроки уже чувствуют себя комфортно, никаких проблем нет, сейчас мы притираемся друг к другу.– Свободного времени на сборах мало. Лично я стараюсь уделять такое время восстановлению – это и массаж, отдых, и просмотр фильмов.