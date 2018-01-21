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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Массимо Каррера: "Локомотив" – фаворит чемпионской гонки, но еще ничего не ясно
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что клуб еще не потерял шансов в борьбе за чемпионство.
После 20 туров красно-белые отстают от идущего на первом месте "Локомотива"? на 8 очков.
– Ликвидировать восемь очков за десять туров – чудо?
– В футболе все возможно. Естественно, "Локомотив" – фаворит чемпионской гонки. А как еще, если у него такой отрыв? Но в футболе побеждают в конце [турнира]. Так что еще ничего не ясно.
"Спорт-Экспресс"
После 20 туров красно-белые отстают от идущего на первом месте "Локомотива"? на 8 очков.
– Ликвидировать восемь очков за десять туров – чудо?
– В футболе все возможно. Естественно, "Локомотив" – фаворит чемпионской гонки. А как еще, если у него такой отрыв? Но в футболе побеждают в конце [турнира]. Так что еще ничего не ясно.
"Спорт-Экспресс"
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