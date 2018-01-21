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Массимо Каррера: "Локомотив" – фаворит чемпионской гонки, но еще ничего не ясно

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что клуб еще не потерял шансов в борьбе за чемпионство.

После 20 туров красно-белые отстают от идущего на первом месте "Локомотива"? на 8 очков.

– Ликвидировать восемь очков за десять туров – чудо?

– В футболе все возможно. Естественно, "Локомотив" – фаворит чемпионской гонки. А как еще, если у него такой отрыв? Но в футболе побеждают в конце [турнира]. Так что еще ничего не ясно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:07
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3
(2)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
В прошлом межсезонье пидора-супершнягиста было мало, а теперь даже в теме не об Локомотиве срет.
Помнится, был такой обсос, типо за Терек - Калинов Мост звался, тоже неплохо гавняхами метался, но был глуп и предсказуем.
Поди в супершнягиста и деградировал. Поди, если Локо выиграет чемпионат, запьет взрослая детина, да и обозлится на весь свет. А может даже и не переживет, бывает ведь не только ума у человека не хватает, но еще и здоровья.
А пока резвись, конечно, повыставляй себя клоуном местного значения.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:20) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Дрезину никто фаворитом никогда и не считал.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:09) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
шансы есть у всех из первой пятёрки


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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