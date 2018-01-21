Массимо Каррера: "Локомотив" – фаворит чемпионской гонки, но еще ничего не ясно

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что клуб еще не потерял шансов в борьбе за чемпионство.После 20 туров красно-белые отстают от идущего на первом месте "Локомотива"? на 8 очков.– В футболе все возможно. Естественно, "Локомотив" – фаворит чемпионской гонки. А как еще, если у него такой отрыв? Но в футболе побеждают в конце [турнира]. Так что еще ничего не ясно.