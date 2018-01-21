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Роман Павлюченко: на месте Смолова не пошел бы ни в "Зенит", ни в "Спартак"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что форварду "Краснодара" Федору Смолову не стоит покидать свой клуб.

В качестве претендентов на Смолова называются "Зенит", "Спартак" и ряд европейских клубов.

– Федор Смолов сейчас на распутье – остаться в России или уехать в Англию. Что посоветуете?

– Скажу честно: на месте Феди я бы не переходил ни в "Зенит", ни в "Спартак", ни тем более в другую команду. Объясню почему: можно перебраться в Москву или Питер и просто не вписаться в команду. Если у него сейчас идет в "Краснодаре", он становится лучшим бомбардиром и продолжает забивать, то какой смысл уходить? Советую Смолову остаться в "Краснодаре". А если он все же решил уйти, то пусть, конечно, выбирает Европу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко Смолов Зенит Спартак
Вчера, 23:37
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5
(1)
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 06:23) #
  • -3
  •  (3)

По совету ...друга....в Арарат...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 02:04) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Конечно,до ЧМ мира не стоит дёргаться!! Даже если он сейчас перейдёт в Бундес или АПЛ не факт,что он сразу заиграет в основе!! Так можно и пролететь мимо сборной!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:55) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
А как-же "а-д-н-а-з-н-ч-н-а" Спартак #1?
Рома, вы путаетесь по жизни и в показаниях.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:02) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
В Спартак не следует, а к нам пусть идет.

Дриусси, Заболотного, Полоза и Дзюбы мало? Ещё и Кокорин... А на первом месте Локо с одним Фарфаном))))))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:00) #
  • -8
  •  (12)

В Спартак не следует, а к нам пусть идет.
Регистрация: 12.11.2007
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