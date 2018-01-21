Роман Павлюченко: на месте Смолова не пошел бы ни в "Зенит", ни в "Спартак"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что форварду "Краснодара" Федору Смолову не стоит покидать свой клуб.В качестве претендентов на Смолова называются "Зенит", "Спартак" и ряд европейских клубов.– Скажу честно: на месте Феди я бы не переходил ни в "Зенит", ни в "Спартак", ни тем более в другую команду. Объясню почему: можно перебраться в Москву или Питер и просто не вписаться в команду. Если у него сейчас идет в "Краснодаре", он становится лучшим бомбардиром и продолжает забивать, то какой смысл уходить? Советую Смолову остаться в "Краснодаре". А если он все же решил уйти, то пусть, конечно, выбирает Европу.