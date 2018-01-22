Массимо Каррера: твит Джикии - это всего лишь неудачная шутка

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал ситуацию с твитом защитника Георгия Джикии неудачной шуткой.Игрок вел официальный Твиттер красно-белых и сравнил темнокожих футболистов клуба с шоколадками.– Полагаю, это всего лишь неудачная шутка. За полтора года в России я никогда не наблюдал случаев расизма. Говорить о нем в этом контексте неверно.