Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Массимо Каррера: твит Джикии - это всего лишь неудачная шутка

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал ситуацию с твитом защитника Георгия Джикии неудачной шуткой.

Игрок вел официальный Твиттер красно-белых и сравнил темнокожих футболистов клуба с шоколадками.

– Ваша реакция на ситуацию с твитом Джикии?

– Полагаю, это всего лишь неудачная шутка. За полтора года в России я никогда не наблюдал случаев расизма. Говорить о нем в этом контексте неверно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Джикия Спартак
Сегодня, 00:04
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
В контексте спартака говорить о расизме вообще нельзя...команда черных и негров...какой расизм?
Черный пошутил над негром))))расизм....смешно

О , Саня появился . Как праздники , закончились ?
А насчёт чёрных и рассизма ..ты меня огорчаешь . Помнишь это ?
Болелы ЦСКА
Давай не будем ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:36) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Джикия очень кстати попал на больничный, теперь англам бессмысленно эту тему продолжать.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:30) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sanyapytilin
команда черных и негров...какой расизм?

Тикнизян,Амбруцамян,Хосонов,Дзагоев,Секу,Вагнер,Витиньо,Оланаре,Муса,Думбия это все истинные ормейцы? sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:18) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Они же дети, и на Ананидзе тоже внимание не нужно уделять.
Все, что происходит в секте, остается в секте.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:13) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
В контексте спартака говорить о расизме вообще нельзя...команда черных и негров...какой расизм?
Черный пошутил над негром))))расизм....смешно


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.