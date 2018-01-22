Роберто Манчини: сыграли хорошо, если учитывать, что это был первый матч после недели тренировок

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Копенгагеном" в контрольном матче.- Считаю, ребята сыграли хорошо, если учитывать, что это был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем.- Очень хорошо. Они вели себя на поле правильно и в некоторых моментах проявили себя достойно.- Панюков очень много забивает в первой лиге, здорово себя проявляет. Но пока рано говорить. Если будет возможность, будем его использовать.- После недели тренировок невозможно сыграть больше 45 минут, поэтому, по сути, было две команды, каждая из которых сыграла по тайму.- Может, так показалось. Но мне он все объяснил. У него небольшое повреждение плюсневой кости. Надеюсь, ничего серьезного.