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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Роберто Манчини: сыграли хорошо, если учитывать, что это был первый матч после недели тренировок
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Копенгагеном" в контрольном матче.
- Считаю, ребята сыграли хорошо, если учитывать, что это был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем.
- Как оцените игру молодых футболистов?
- Очень хорошо. Они вели себя на поле правильно и в некоторых моментах проявили себя достойно.
- Панюков оформил дубль в первом тайме. Увидим его весной в основе?
- Панюков очень много забивает в первой лиге, здорово себя проявляет. Но пока рано говорить. Если будет возможность, будем его использовать.
- По какому принципу определяли состав на первый и второй таймы?
- После недели тренировок невозможно сыграть больше 45 минут, поэтому, по сути, было две команды, каждая из которых сыграла по тайму.
- Почему Паредес ушел в концовке с поля без замены, никому ничего не сказав?
- Может, так показалось. Но мне он все объяснил. У него небольшое повреждение плюсневой кости. Надеюсь, ничего серьезного.
"Спорт-Экспресс"
- Считаю, ребята сыграли хорошо, если учитывать, что это был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем.
- Как оцените игру молодых футболистов?
- Очень хорошо. Они вели себя на поле правильно и в некоторых моментах проявили себя достойно.
- Панюков оформил дубль в первом тайме. Увидим его весной в основе?
- Панюков очень много забивает в первой лиге, здорово себя проявляет. Но пока рано говорить. Если будет возможность, будем его использовать.
- По какому принципу определяли состав на первый и второй таймы?
- После недели тренировок невозможно сыграть больше 45 минут, поэтому, по сути, было две команды, каждая из которых сыграла по тайму.
- Почему Паредес ушел в концовке с поля без замены, никому ничего не сказав?
- Может, так показалось. Но мне он все объяснил. У него небольшое повреждение плюсневой кости. Надеюсь, ничего серьезного.
"Спорт-Экспресс"
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