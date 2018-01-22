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Роберто Манчини: сыграли хорошо, если учитывать, что это был первый матч после недели тренировок

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Копенгагеном" в контрольном матче.

- Считаю, ребята сыграли хорошо, если учитывать, что это был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем.

- Как оцените игру молодых футболистов?

- Очень хорошо. Они вели себя на поле правильно и в некоторых моментах проявили себя достойно.

- Панюков оформил дубль в первом тайме. Увидим его весной в основе?

- Панюков очень много забивает в первой лиге, здорово себя проявляет. Но пока рано говорить. Если будет возможность, будем его использовать.

- По какому принципу определяли состав на первый и второй таймы?

- После недели тренировок невозможно сыграть больше 45 минут, поэтому, по сути, было две команды, каждая из которых сыграла по тайму.

- Почему Паредес ушел в концовке с поля без замены, никому ничего не сказав?

- Может, так показалось. Но мне он все объяснил. У него небольшое повреждение плюсневой кости. Надеюсь, ничего серьезного.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчини Копенгаген Зенит
Сегодня, 21:24
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11
(2)
№11 Написал: teacher (Сегодня, 23:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
Цитата: RoboGeo
Астана нормально

Я не в курсе, в казахских заморочках лучше разбираются разные запитеры, типа тебя или парашавина smile А вот что касается футбольных матчей... Судьба просто такая у некоторых бакланами клюнутых - вечно им трехи отгружают. Спартак, например, отгрузил...
Хотя для матча Спартак-ЗеГнид это обычно

Ты это серьезно!?
Регистрация: 10.01.2017
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:43) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
О все это феерия, smile еще пару таких товарнячков и помойка опять будет целовать макаронника в зад. blush
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:35) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Я у же записался в Астану

Ты не "у Ж" ты в глубокой Ж, где тебе самое и место! Астанавайся в ней))) Писатель "у Ж". На чем пишешь-то в области Ж? Неужто на детородном органе? Хотя, конечно Же - "в перед, запитер"... И с данным воплем запитер всосался в перед smile
Цитата: Blessing
Тогда ты там навечно

joy


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:31) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Если в следу.щий раз не надерут свиней - выпишусь )))))))))))))))))))



Тогда ты там навечно. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
Цитата: RoboGeo
Астана нормально

Я не в курсе, в казахских заморочках лучше разбираются разные запитеры, типа тебя или парашавина smile А вот что касается футбольных матчей... Судьба просто такая у некоторых бакланами клюнутых - вечно им трехи отгружают. Спартак, например, отгрузил...
Хотя для матча Спартак-ЗеГнид это обычно

Обычно дурачок вы получаете по 5 от нас.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017
№6 Написал: grisha (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RoboGeo
Астана нормально поглумилась

Я уже записался в Астану
Если в следу.щий раз не надерут свиней - выпишусь )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Kingston СПб (Сегодня, 22:11) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
вечно им трехи отгружают. Спартак, например

Трёшки плять laughing Про регулярно загружаемые пятёрки в ворота шпартаковских штангососов ты дипломатично засунул свой язык в жопу. Да? Так и сидишь тут сутками долпоёбина? Какая же дерьмовая у тебя жизнь.
Регистрация: 12.05.2015
№4 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:02) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
Астана нормально

Я не в курсе, в казахских заморочках лучше разбираются разные запитеры, типа тебя или парашавина smile А вот что касается футбольных матчей... Судьба просто такая у некоторых бакланами клюнутых - вечно им трехи отгружают. Спартак, например, отгрузил...
Хотя для матча Спартак-ЗеГнид это обычно


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 21:55) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
Не, это просто "попендаден", но увы. вас ждет скоро доктор под названием "Селтик", а он уже приготовил для вас полный шприц влупидола и грозит вам перепипхнином)))

Астана нормально поглумилась над "шоколадками", правда?


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: StMoore88 (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (10)

НетуЧерного,
что с тобой не так?
иди пересмотри матч с Ливерпулем
Регистрация: 8.12.2017
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:37) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Не, это просто "попендаден", но увы. вас ждет скоро доктор под названием "Селтик", а он уже приготовил для вас полный шприц влупидола и грозит вам перепипхнином)))


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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