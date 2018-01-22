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"Динамо" интересуется Зелимханом Бакаевым

К кандидатуре полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева проявляет интерес московское "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".

У полузащитника в конце этого года заканчивается контракт с красно-белыми, и представители футболиста ведут переговоры с потенциальными работодателями. Самым вероятным вариантом пока является московское "Динамо".
Теги: Спартак Динамо Трансферы
Сегодня, 22:01
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№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Это мой долг

все ясно с тобой капрофаг
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: grisha (Сегодня, 23:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
ты можешь себе только личинку в шаровары отложить

Это мой долг и потребность ЧЕЛОВЕКА - кормить падаль
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Ты обменяешь только чеченское говно на сирийское - меняла )))))))))))))))))))))

ты можешь себе только личинку в шаровары отложить,хохлосрань)
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: grisha (Сегодня, 23:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
летом обменяем на Ташаева

Ты обменяешь только чеченское говно на сирийское - меняла )))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
летом обменяем на Ташаева или идите лесом
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: N-52
Бакаев интересен.

А Курдюкаев ишо лучше ))))))))))))))))))
Сколько же вас выползает, как черви из трупа (((((((((((((((((
Нет вас в футболе - только за взятки сделать вид, что есть
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: N-52 (Сегодня, 22:37) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Бакаев интересен.
Регистрация: 13.08.2012
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:09) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Во !
То, что надо
В Динаме должны играть Заливханы и Новосельцевы - и дети продажных ментов Шунин и остальные детишки подлецов

Цитата: Sergey Nasirov_2
залимхана нужно переподписать!

Раз пять - в очередь для пидоров
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:07) #
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online

я думаю залимхана нужно переподписать! парень смотрится хорошо!
Регистрация: 27.07.2016
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