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Виктор Гончаренко: в целом провели неплохой матч, но пропустили очень лёгкие голы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги товарищеского матча с датским клубом "Хорсенс" (2:2).

- В целом провели неплохой матч, но пропустили очень лёгкие голы. Каждый на своём участке чуть не доработал. В целом мы контролировали игру. Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше за счёт быстрых и позиционных атак, стандартных положений. Был хороший соперник, хоть и специфичный, много было длинных передач. С любого стандартного положения и аута мяч старались доставлять в штрафную, это неприятно, создаёт напряжённость. С такими командами надо играть низом и быстро. Моментами это получалось, моментами нет. Важно, что все сыграли по 90 минут и не получили травм.

- Первый сбор завершён. Какого прогресса удалось добиться за эти дни?

- О прогрессе говорить сложно. Это был тяжёлый сбор, тренировались в двухразовом режиме. Мы не ожидали свежести, быстроты принятия решений, скорости команды. Мы хорошо поработали. Второй сбор будет более интенсивным. Будем делать всё, чтобы подойти в хорошем состоянии к "Црвене Звезде".

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 22:45
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