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Казань Ростов
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Пермь Урал
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Игорь Шалимов: задачу номер один мы выполнили - никто не получил травму
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу в товарищеском матче над ташкентским "Локомотивом" (2:1).
"Задачу номер один мы выполнили. Это, чтобы никто не получил травму. Мы отыграли в этом плане, никого не потеряли. У Рамиреса небольшое сотрясение, но думаю, что ничего страшного. Хорошая тренировка получилась, моментами играли неплохо, но они готовы получше, потому что на дней 10 начали раньше нас, это у них третья игра, а у нас - первая. Это тоже надо учитывать. Ну и положительный результат, хотя обычно говорят, что в этих играх результат неважен, так говорят, когда проигрывают, а когда, наоборот, говорят, что важен. Для нас он важен. Мы все-таки до ребят пытаемся донести, что выходим, чтобы не просто играть на поле, а добиваться результата, играя правильно и в наш футбол. Моментами все было неплохо. В ближайшее время планируем, что Смолов начнет играть в квадрат, Газинский сможет тренироваться, если не будет дискомфорта. И в общую группу в ближайшее время выходит Грицаенко", - приводит слова Шалимова пресс-служба клуба.
"Задачу номер один мы выполнили. Это, чтобы никто не получил травму. Мы отыграли в этом плане, никого не потеряли. У Рамиреса небольшое сотрясение, но думаю, что ничего страшного. Хорошая тренировка получилась, моментами играли неплохо, но они готовы получше, потому что на дней 10 начали раньше нас, это у них третья игра, а у нас - первая. Это тоже надо учитывать. Ну и положительный результат, хотя обычно говорят, что в этих играх результат неважен, так говорят, когда проигрывают, а когда, наоборот, говорят, что важен. Для нас он важен. Мы все-таки до ребят пытаемся донести, что выходим, чтобы не просто играть на поле, а добиваться результата, играя правильно и в наш футбол. Моментами все было неплохо. В ближайшее время планируем, что Смолов начнет играть в квадрат, Газинский сможет тренироваться, если не будет дискомфорта. И в общую группу в ближайшее время выходит Грицаенко", - приводит слова Шалимова пресс-служба клуба.
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