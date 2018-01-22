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"Локомотив" не стал продавать Мануэла Фернандеша в "Интер"

"Локомотив" не отпустил полузащитника Мануэла Фернандеша в "Интер", сообщает Maisfutebol.

Ранее агент полузащитника Паулу Барбоза подтвердил интерес со стороны "Интера". При этом он подчеркнул, что Фернандеш останется в "Локомотиве" до конца сезона.
Теги: Фернандеш Локомотив Интер
Сегодня, 23:22
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