"Локомотив" не стал продавать Мануэла Фернандеша в "Интер"

"Локомотив" не отпустил полузащитника Мануэла Фернандеша в "Интер", сообщает Maisfutebol.Ранее агент полузащитника Паулу Барбоза подтвердил интерес со стороны "Интера". При этом он подчеркнул, что Фернандеш останется в "Локомотиве" до конца сезона.