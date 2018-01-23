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Массажист "Зенита": Кокорин ровнял перегородку носа, чем повысил выносливость

Массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал о том, как удалось повысить работоспособность нападающего Александра Кокорина.

"По моей просьбе Кокорин перегородку носа ровнял. Когда Кака пришел в "Милан", все было хорошо. Одна проблема – уставал быстро, не мог выдержать всю нагрузку. Оказалось, перегородка плохая и прикус неправильный.

У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая. Если прикус неправильный, животное не может долго бежать на максимуме, начинает задыхаться. Видите, какие теперь объемы Кокорин выполняет", - передает слова Колесникова "Чемпионат".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 08:47
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№3 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:25) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не, она просто у него истончилась от кокса и сифилиса
У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая.
Да, помним Думбию smile


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:43) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели и Вернблума брали в ЦСКА по "Зубам".
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 09:43) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ему б ещё немного с мозгом подшаманить-и вааще супермен!
Регистрация: 14.02.2007
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