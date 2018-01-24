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Эмануэль Маммана: больше всего в российском футболе напрягает то, что очень холодно

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана считает, что нет больших отличий между чемпионатами России и Аргентины.

"Не вижу глобальных отличий между российской и аргентинской лигами. Оба турнира непростые. Разве что в России больше команд, которые всем составом стоят сзади, по крайней мере против "Зенита".

Больше всего напрягает в российском футболе климат. Очень холодно. Но ничего, постепенно адаптируюсь, привыкаю.

Лучшие российские защитники по моей версии? Ох… Я немногих знаю. Значит так, защитник ЦСКА", - передает слова Мамманы "Чемпионат".
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 11:31
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:44) #
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ты ж аргентинец, мама
А это значит, что не страшны тебе
в России холодааааааа
Ты ж аргентинец, мама
А он не плачет, только скучает он
на лавке иногдаааааааа
Регистрация: 3.03.2007
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