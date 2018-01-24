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РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков из-за долгов перед Дядюном

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела претензии нападающего "Ростова" Владимира Дядюна к "Рубину".

"Вынесено решение удовлетворить заявление Дядюна в отношении "Рубина" о взыскании компенсации за расторжение трудового договора, задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований частично.

"Рубин" обязан выплатить Дядюну задолженность по компенсации за расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности.

В качестве обеспечительной меры к "Рубину" применен запрет на регистрацию новых футболистов.

Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Рубина" в случае исполнения обязательств перед Дядюном, установленных настоящим решением.

В удовлетворении остальной части требований Дядюна в отношении "Рубина" отказано", – говорится в информационном сообщении.

РФС
Теги: Дядюн Рубин
Вчера, 21:29
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№1 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Вчера, 22:02) #
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Болеет за:
«Рубин»
Летом 2013 года Бердыев сплавил это бревно, вечно подающее надежды, за 500 тыс. в "Динамо", а через год, "великий" тренер, Биляш с Громовым и Ко вернули Дядюна на фантастические условия, желая доказать всем, что КББ совершил ошибку, отказавшись от услуг игрочишки, возомнившего себя звездой. Вернувшись в "Рубин", Бердыев пытается вернуть его в футбол, договорившись с "Ростовом" о трудоустройстве его на правах свободного агента. И вот эта гнилушка отблагодарила КББ и клуб за заботу, создав им дополнительные проблемы. Сколько еще таких мерзопакостных "мастеров", благодаря бывшему руководству, будут пытаться выкручивать руки "Рубина", пользуясь наступлением трансферного периода, мы скоро увидим. Убогие паразиты
Регистрация: 16.12.2017
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