РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков из-за долгов перед Дядюном

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела претензии нападающего "Ростова" Владимира Дядюна к "Рубину"."Вынесено решение удовлетворить заявление Дядюна в отношении "Рубина" о взыскании компенсации за расторжение трудового договора, задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований частично."Рубин" обязан выплатить Дядюну задолженность по компенсации за расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности.В качестве обеспечительной меры к "Рубину" применен запрет на регистрацию новых футболистов.Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Рубина" в случае исполнения обязательств перед Дядюном, установленных настоящим решением.В удовлетворении остальной части требований Дядюна в отношении "Рубина" отказано", – говорится в информационном сообщении.