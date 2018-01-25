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Тошич – о переходе Максимовича в "Спартак": чемпионат России обретет еще одну звезду

Бывший полузащитник ЦСКА, игрок "Партизана" Зоран Тошич считает, "Спартак" станет сильнее с приходом защитника "Наполи" Николы Максимовича, так как у него нет слабых мест.

В четверг стало известно, что аренда Максимовича до конца сезона-2017/18 без права выкупа обойдется "Спартаку" в 800 тысяч евро. Защитник не сможет принять участие за красно-белых в матчах Лиги Европы, так как уже заявлен за "Наполи".

– Максимович – топовый защитник. Если честно, я не вижу у него слабых мест, – считает Тошич. – Никола обладает хорошей стартовой скоростью, грамотно выбирает позицию на поле. Уверен, в “Спартаке” у него все получится. Российский чемпионат обретет еще одну звезду.

– Однако он практически не играет в "Наполи", провел всего четыре матча в текущем сезоне.

– Не понимаю, почему так происходит. Видимо, тренер решил сделать ставку на других защитников. Для меня это странно. За него же столько денег заплатили! Знаю, что Николе обещали дать шанс, но ситуация сложилась по-другому.

– 800 тысяч евро за него адекватная цена? С учетом того, что он проведет максимум 10 матчей в чемпионате и, возможно, сыграет в Кубке России.

– Если “Спартак” готов расстаться с такой суммой, значит, адекватна. Не хочется рассуждать на эту тему. Но я уверен, что красно-белые станут с Максимовичем сильнее, это точно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тошич Спартак
Вчера, 21:16
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7
(1)
№7 Написал: soloz Россия (Вчера, 23:07) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№6 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 22:58) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ОБРЕТЕТ ЕЩЕ ОДНУ ЗВЕЗДУ

...потухшую. cry


Потухшие звёзды в Зените 2
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:56) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: seryu
у, по части тухлятины, помойные большие специалисты



Мясо за живое задели, накаркаем, стухнуть бояца. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: seryu Москва (Вчера, 22:49) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: Kolpino2
Цитата: Blessing
потухшую

Главное, чтобы не совсем уж протухшую.

Ну, по части тухлятины, помойные большие специалисты laughing
Регистрация: 17.03.2009
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:29) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Blessing
потухшую

Главное, чтобы не совсем уж протухшую.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 22:00) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Химки»
Если говорит словами так называемых болельщиков smile Наполи"его купил за бешеные деньги,у "Торино" чтоб ослабить этот клуб joy joy куй пля таких болельщиков найдешь в мире,как "мозги" большинство болельщиков на этом сайте."Зенит потому купил Новосельцева,чтоб ослабит Ростов"Пля joy joy
На счет Максимовича.Я всегда рад когда в ПЛ России появляются большие мастера..По прессе помню ,что у Максимовича был большой конфликт в Италии со своим земляком тренером Синиша Михайловичем,в свое время с одним из любимых моих футболистов.защитник с бешеным ударом,который порой за сезон больше забивал,чем нападающие своего клуба.
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 21:35) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ОБРЕТЕТ ЕЩЕ ОДНУ ЗВЕЗДУ

...потухшую. cry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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