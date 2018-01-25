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Роберто Манчини: Заболотный может быть очень полезным футболистом для "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Славией" (5:1) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

– Меня все устроило, никаких неожиданностей. Хорошо сыграл тот состав, который вышел с первых минут. Они провели практически 70 минут, и у меня к ним нет особенных претензий.

– Можно ли расценивать то, что этот состав провел 2/3 матча, что это и есть основа?

– Нет, вы знаете – сейчас 2/3 матча провел один состав, в следующем матче, возможно, сыграет другой. Я бы не говорил о том, что это основной состав или нет. Еще рано.

Кокорин и Заболотный забили по два мяча в двух матчах. Хороший результат?

– Да, это очень хороший результат для них, особенно для Антона Заболотного, который хорошо тренируется, хорошо работает. Он может быть очень полезным футболистом для нас во второй половине чемпионата.

– О чем говорили с Каннаваро перед матчем?

– Вы знаете, такие дружеские вопросы-ответы: "Как поживаешь? Как тебе работается? Как жизнь? Как вообще сам?" Что-то вроде того.

– Следующий матч – дружба в сторону или игра все-таки будет товарищеской?

– Товарищеский матч, да.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит Славия
Вчера, 21:26
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№2 Написал: Лесовод Никольское (Вчера, 21:56) #
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  •  (2)

Антоха,дерзай в том же духе


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 21:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Может то может....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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