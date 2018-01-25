Роберто Манчини: Заболотный может быть очень полезным футболистом для "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Славией" (5:1) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.– Меня все устроило, никаких неожиданностей. Хорошо сыграл тот состав, который вышел с первых минут. Они провели практически 70 минут, и у меня к ним нет особенных претензий.– Нет, вы знаете – сейчас 2/3 матча провел один состав, в следующем матче, возможно, сыграет другой. Я бы не говорил о том, что это основной состав или нет. Еще рано.– Да, это очень хороший результат для них, особенно для Антона Заболотного, который хорошо тренируется, хорошо работает. Он может быть очень полезным футболистом для нас во второй половине чемпионата.– Вы знаете, такие дружеские вопросы-ответы: "Как поживаешь? Как тебе работается? Как жизнь? Как вообще сам?" Что-то вроде того.– Товарищеский матч, да.