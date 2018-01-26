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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сегодня "Динамо" может завершить трансфер Федора Черных
Московское "Динамо" может завершить работу по трансферу нападающего "Ягеллонии" Федора Черных, сообщает "Спорт-Экспресс".
Сумма трансфера составит около 400 тысяч евро.
Отметим, что контракт футболиста с польским клубом, имеющего гражданство Литвы, истекает летом 2018 года.
Напомним, что в текущем сезоне в чемпионате Польши Черных в 21 матче забил три гола.
Сумма трансфера составит около 400 тысяч евро.
Отметим, что контракт футболиста с польским клубом, имеющего гражданство Литвы, истекает летом 2018 года.
Напомним, что в текущем сезоне в чемпионате Польши Черных в 21 матче забил три гола.
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