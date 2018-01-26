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Сегодня "Динамо" может завершить трансфер Федора Черных

Московское "Динамо" может завершить работу по трансферу нападающего "Ягеллонии" Федора Черных, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сумма трансфера составит около 400 тысяч евро.

Отметим, что контракт футболиста с польским клубом, имеющего гражданство Литвы, истекает летом 2018 года.

Напомним, что в текущем сезоне в чемпионате Польши Черных в 21 матче забил три гола.
Теги: Динамо Трансферы
Сегодня, 01:24
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(2)
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
капитан, главная звезда и лучший бомбардир сборной Литвы


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: neveria75 Москва (Сегодня, 07:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
4 гола и 8 голевых передач
Регистрация: 21.10.2009
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 02:03) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
статистика удручающая...
Регистрация: 10.07.2009
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