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"Динамо" поздравило Владимира Пильгуя с 70-летием

"Динамо" поздравило с днем рождения бывшего вратаря команды Владимира Пильгуя с юбилеем.

"26-го января 70 лет исполняется прославленному ветерану московского "Динамо", мастеру спорта международного класса Владимиру Михайловичу Пильгую!

Владимир Пильгуй в составе "Динамо" становился серебряным (1970) и бронзовым призером (1973, 1975) чемпионата СССР, Обладателем Кубка СССР (1970, 1977), финалистом Кубка обладателей кубков (1971/72).

Руководство и коллектив ФК "Динамо" Москва от всей души поздравляют Владимира Михайловича с праздником и желают крепкого здоровья, долголетия и только радости от выступлений московского «Динамо"!" - гласит текст поздравления на официальном сайте клуба.
Теги: Пильгуй Динамо
Сегодня, 10:49
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