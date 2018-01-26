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Московское "Динамо" расторгло контракт с Павлом Погребняком

Московское "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с нападающим Павлом Погребняком, сообщает "Спорт-Экспресс".

Соглашение 34-летнего форварда было рассчитано до лета 2018 года. Погребняк выступал за "Динамо" с августа 2015 года. В текущем сезоне форвард отыграл один матч.
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 10:53
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9
(2)
№9 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
Закончилась Пашина сказка неплохими отступными из бюджета МВД за счет уволенных ГИДДшников.


погребу права на полку класть...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№8 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:23) #
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  •  (4)
online

Закончилась Пашина сказка неплохими отступными из бюджета МВД за счет уволенных ГИДДшников.
Регистрация: 29.08.2017
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
а не ездил бы заграницу и все было бы ок. не готовы наши играть зарубежом


Да они и здесь не особо играть хотят!
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:19) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В Зенит его к Дзюбе, пускай "поболеют" ностальгией, примерно одинаковый маршрут был в их карьере. А в Динамо, у руководства наверное, корпоратив по этому случаю.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:18) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
в синит ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, теперь в Арарат, на лавку,или на баклан-арену, жить/ночевать, птиц гонять


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:14) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
а не ездил бы заграницу и все было бы ок. не готовы наши играть зарубежом
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отлично! Мои поздравления динамо! Было бы неплохо провести проверку и наказать тех, кто этот контракт заключал!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:55) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красный день календаря у Динамо сегодня sunglasses bowtie так его этого увольня!!! rage


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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