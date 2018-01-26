Данни: "Славия" – хорошая команда, но, конечно, "Зенит" – это другой уровень

Бывший капитан "Зенита", а ныне игрок "Славии" Данни признался, что был счастлив вновь увидеть своих недавних одноклубников.– Конечно, очень рад! Вся команда "Зенит" – мои большие друзья, моя семья.– Миммо – мой брат. Мы провели отпуск вместе с ним и его семьей в Дубае и на Мальдивах. Обязательно еще раз встретимся здесь на сборах.– "Славия" – хорошая команда, но, конечно, "Зенит" – это другой уровень, если их сравнивать. Сейчас у нас появился новый тренер, который меняет модель игры. Первые сборы, товарищеская игра. Мы только начинаем.– Нет, повязку могу носить не только я. Есть еще три игрока, которые исполняют эту роль.– Конечно, скучаю. Смотрю почти все его матчи. И в Лиге Европы, и в чемпионате. Но ностальгия есть не только по клубу, но и по Санкт-Петербургу.– Думаю, что да – на чемпионат мира.