Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Данни: "Славия" – хорошая команда, но, конечно, "Зенит" – это другой уровень

Бывший капитан "Зенита", а ныне игрок "Славии" Данни признался, что был счастлив вновь увидеть своих недавних одноклубников.

– Рады были всех видеть?

– Конечно, очень рад! Вся команда "Зенит" – мои большие друзья, моя семья.

– Кришито вас встретил, как брата?

– Миммо – мой брат. Мы провели отпуск вместе с ним и его семьей в Дубае и на Мальдивах. Обязательно еще раз встретимся здесь на сборах.

– Как чувствуете себя в новом клубе?

– "Славия" – хорошая команда, но, конечно, "Зенит" – это другой уровень, если их сравнивать. Сейчас у нас появился новый тренер, который меняет модель игры. Первые сборы, товарищеская игра. Мы только начинаем.

– Вы сразу в "Славии" стали капитаном?

– Нет, повязку могу носить не только я. Есть еще три игрока, которые исполняют эту роль.

– Скучаете по "Зениту"?

– Конечно, скучаю. Смотрю почти все его матчи. И в Лиге Европы, и в чемпионате. Но ностальгия есть не только по клубу, но и по Санкт-Петербургу.

– Собираетесь как-нибудь в него приехать?

– Думаю, что да – на чемпионат мира.

"Матч ТВ"
Теги: Данни Зенит Славия
Сегодня, 11:32
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (0)
online

Данни человечище, возвращайся! Питер тебе всегда рад.


--------------------
FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.