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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Данни: "Славия" – хорошая команда, но, конечно, "Зенит" – это другой уровень
Бывший капитан "Зенита", а ныне игрок "Славии" Данни признался, что был счастлив вновь увидеть своих недавних одноклубников.
– Рады были всех видеть?
– Конечно, очень рад! Вся команда "Зенит" – мои большие друзья, моя семья.
– Кришито вас встретил, как брата?
– Миммо – мой брат. Мы провели отпуск вместе с ним и его семьей в Дубае и на Мальдивах. Обязательно еще раз встретимся здесь на сборах.
– Как чувствуете себя в новом клубе?
– "Славия" – хорошая команда, но, конечно, "Зенит" – это другой уровень, если их сравнивать. Сейчас у нас появился новый тренер, который меняет модель игры. Первые сборы, товарищеская игра. Мы только начинаем.
– Вы сразу в "Славии" стали капитаном?
– Нет, повязку могу носить не только я. Есть еще три игрока, которые исполняют эту роль.
– Скучаете по "Зениту"?
– Конечно, скучаю. Смотрю почти все его матчи. И в Лиге Европы, и в чемпионате. Но ностальгия есть не только по клубу, но и по Санкт-Петербургу.
– Собираетесь как-нибудь в него приехать?
– Думаю, что да – на чемпионат мира.
"Матч ТВ"
– Рады были всех видеть?
– Конечно, очень рад! Вся команда "Зенит" – мои большие друзья, моя семья.
– Кришито вас встретил, как брата?
– Миммо – мой брат. Мы провели отпуск вместе с ним и его семьей в Дубае и на Мальдивах. Обязательно еще раз встретимся здесь на сборах.
– Как чувствуете себя в новом клубе?
– "Славия" – хорошая команда, но, конечно, "Зенит" – это другой уровень, если их сравнивать. Сейчас у нас появился новый тренер, который меняет модель игры. Первые сборы, товарищеская игра. Мы только начинаем.
– Вы сразу в "Славии" стали капитаном?
– Нет, повязку могу носить не только я. Есть еще три игрока, которые исполняют эту роль.
– Скучаете по "Зениту"?
– Конечно, скучаю. Смотрю почти все его матчи. И в Лиге Европы, и в чемпионате. Но ностальгия есть не только по клубу, но и по Санкт-Петербургу.
– Собираетесь как-нибудь в него приехать?
– Думаю, что да – на чемпионат мира.
"Матч ТВ"
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