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Агент: Погребняк? Все комментарии – у "Динамо"

Агент форварда "Динамо" Павла Погребняка Олег Артемов отказался комментировать решение бело-голубых в одностороннем порядке расторгнуть контракт с 34-летним нападающим.

"За комментариями по Погребняку звоните в клуб", – цитирует Артемова "Спорт-Экспресс".

В десятых числах января сообщалось, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). По другой информации, в контракте форварда с клубом был пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение произойдет из-за прогула.

Бело-голубые проводили служебное расследование в отношении Погребняка, который пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".

В итоге накануне стало известно о расторжении договора – оно произошло в одностороннем порядке.
Теги: Погребняк Динамо
Вчера, 20:41
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