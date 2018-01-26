Вячеслав Матюшенко: Погребняк? "Тосно" ищет нападающих

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не подтвердил, но и не опроверг информацию об интересе к нападающему Павлу Погребняку, с которым московское "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт.– Мы закрыли все необходимые позиции, – сказал Матюшенко. – Единственная сложность – мы остались без двух наших лучших нападающих (Антон Заболотный ушел в "Зенит", Евгений Марков – в "Динамо". – Прим.).– "Тосно" ищет нападающих.