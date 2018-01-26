Новости партнеров

Вячеслав Матюшенко: Погребняк? "Тосно" ищет нападающих

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не подтвердил, но и не опроверг информацию об интересе к нападающему Павлу Погребняку, с которым московское "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт.

– Мы закрыли все необходимые позиции, – сказал Матюшенко. – Единственная сложность – мы остались без двух наших лучших нападающих (Антон Заболотный ушел в "Зенит", Евгений Марков – в "Динамо". – Прим.).

– Рассматривает ли ваш клуб на эту позицию Павла Погребняка?

– "Тосно" ищет нападающих.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Погребняк Тосно
Вчера, 21:06
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
...А не бревна


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:18) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
опустил Погребняка.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 21:09) #
  • -4
  •  (6)

Если возьмут, желаю им вылететь, потому что это дурость! Погребняк как футболист кончился давным-давно!!!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.