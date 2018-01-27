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Андрей Канчельскис - о словах Манчини: Путин сказал поддерживать российских игроков, а не покупать их

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказался относительно слов главного тренера "Зенита" Роберто Манчини о покупке российских игроков.

"Мне было странно читать высказывание Манчини о русских игроках и словах нашего президента. Может, он неправильно понял. Путин сказал поддерживать, а не покупать русских игроков.

Нашим футболистам нужно больше доверять, они должны получать игровую практику – вот что подразумевалось. Поддерживать русских игроков, а не покупать новых.

Ну и уж точно не отправлять во вторые команды. Ну тогда пусть Манчини отпустит Дзюбу и Шатова в аренду, если не рассчитывает на них. Нужно понимать задачи российского футбола и посыл президента страны", – передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
Теги: Канчельскис Манчини Зенит
Сегодня, 09:14
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(3)
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:33) #
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  •  (2)

Админ ресурс+бабки! Путин+Миллер Кто же с ними может тягаться! Демократи smirk я в полном расцвете!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Полагаю Дзюбу и Шатова никто и не держит. Сами не хотят получать меньше,так бывает когда деньги главное,а не футбол.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:06) #
  • +1
  •  (11)

Молчал бы уже. Самого как просттитутку несколько раз перепродавали в Англии. Чего не поехал в россию играть назад? Заработал бабла за бугром, теперь учит жизни. Иди тренером работай. Готовь наших мастеров.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Каждый понимает в меру собственной испорченности.
Манчини отлично понимает, что средний срок работы тренера в богатых клубах 2-4 лет, поэтому ему легче купить, чем растить.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, зенит и так лучше всех поддерживает российских игроков. Платит бешеные бабки и разрешает вообще не играть.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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