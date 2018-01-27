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Агент Мусы: на следующей неделе Ахмед перейдет в ЦСКА

Агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис заявил, что в ближайшее время его клиент должен вернуться в ЦСКА.

– Муса не попал в заявку на кубковый матч "Лестера" с "Питерборо". Он уходит в ЦСКА?

– Скорее всего, трансфер состоится на следующей неделе, – сказал агент.

Напомним, что Муса играл за ЦСКА в 2012-2016 годах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Муса ЦСКА Лестер
Вчера, 21:27
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27
(6)
№27 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:35) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Мошенник Гинер и его место на нарах.

Согласен. Но как красиво он всех на.бывает!!! Все остаются довольны, а Гинер ещё и с бабками!!!
Регистрация: 13.03.2012
№26 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А как тебе было смотреть на довольное ипало Ющенко, когда он драл вас, а позорники? Такого стыда мы не знали, но вы умеете, ваш пеdик Филя оставил нас без Евро, хотя команда была супер, и какая удача, он перешёл в Динамо К)))))

ты все время ссылаешься на другие клубы,Ливерпуль,хохлов и тд,я же тебе отвечаю в контексте Спартак и Цска,Спартак вас 3:0 раскатал,без шансов как ты сам сказал,а вы все на других смотрите,потому что сами никчемные,вас в Европе кто только не раскатывал за последние годы,мне до этого нет дела в данной беседе

Цитата: sanyapytilin
А теперь расскажи мне про постные жала...хотел бы я на твоё глянуть последние 16 лет))))

расскажи про постные жала когда вы по 35 лет сидели на задворках

Цитата: molot327
Только ЦСКА умеет выигрывать подряд десять игр ЧР.

так и пиши об этом в прошедшем временем,чтобы до конца быть честным,вам теперь только и остается вспоминать древность,хотя вы постоянно упрекали нас что мы живем прошлым,только как то наоборот все получилось smile
Регистрация: 6.04.2016
№25 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: molot327
Цитата: Spartak СССР
10 игр

Только ЦСКА умеет выигрывать подряд десять игр ЧР.

Давно это было...тот второй круг я не забуду никогда...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№24 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:11) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
10 игр

Только ЦСКА умеет выигрывать подряд десять игр ЧР.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№23 Написал: Hank Moody Россия (Вчера, 23:11) #
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Болеет за:
«Челси»
аренда?


--------------------
Какая боль
Какая боль
Ливерпуль-Спартак
7-0
Регистрация: 4.05.2015
№22 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:10) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: sanyapytilin
Я помню этот матч, переиграли нас без вариантов, молодцы, собрались и обыграли сам ЦСКА, дохлую клячу, как вы говорите, так чем вы поросята гордитесь?

приятно что обыграли вас без шансов и вариантов,нравится смотреть на унылое и постное жало Гинера в трансляции и как бесится Конифей когда достает из авоськи,как беспомощно психует Дзагоев и Витек что не залетают дураки,вот эти эмоции очень приятно смотреть


А как тебе было смотреть на довольное ипало Ющенко, когда он драл вас, а позорники? Такого стыда мы не знали, но вы умеете, ваш пеdик Филя оставил нас без Евро, хотя команда была супер, и какая удача, он перешёл в Динамо К)))))
А теперь расскажи мне про постные жала...хотел бы я на твоё глянуть последние 16 лет))))


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№21 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:04) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Я помню этот матч, переиграли нас без вариантов, молодцы, собрались и обыграли сам ЦСКА, дохлую клячу, как вы говорите, так чем вы поросята гордитесь?

приятно что обыграли вас без шансов и вариантов,нравится смотреть на унылое и постное жало Гинера в трансляции и как бесится Конифей когда достает из авоськи,как беспомощно психует Дзагоев и Витек что не залетают дураки,вот эти эмоции очень приятно смотреть
Регистрация: 6.04.2016
№20 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: НетуЧерного
Цитата: sanyapytilin
Ох и свербит у поросятни)

...вы прослушали новости провинциальной химкинской скотобойни... Переходим к столичным фактам... Под новый год народная команда вновь Рукожопу треху отгрузила.... С понсор трансляции вазедин "Котлованный"! Нефутбольной стране он нужен!
....Правда эта страна котлованом и ограничевается


Я помню этот матч, переиграли нас без вариантов, молодцы, после 0-7, самого постыдного просёра в Европе за всю историю России, получили пи3дюлину, собрались и обыграли сам ЦСКА, дохлую клячу, как вы говорите, так чем вы поросята гордитесь?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№19 Написал: Spartak СССР (Вчера, 22:56) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
не спасет,10 игр,а дальше снова Жиронкиных и Бистро наигрывать)
Регистрация: 6.04.2016
№18 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:50) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ох и свербит у поросятни)

...вы прослушали новости провинциальной химкинской скотобойни... Переходим к столичным фактам... Под новый год народная команда вновь Рукожопу треху отгрузила.... С понсор трансляции вазедин "Котлованный"! Нефутбольной стране он нужен!
....Правда эта страна котлованом и ограничевается


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№17 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:38) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ох и свербит у поросятни)))) прям медок на душу)


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:37) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
я был бы только рад

"Муса всегда засрет стопроцентный момент. А потом забьет та, где и момента-то не было". Помнишь, кто сказал? Уася. Муса именно дебил, начинает думать - все. жопа. Забивает именно на коленно-локтевых, на рефлексах. Потому бритосам и негоден. Надеюсь, вам тоже - вы только НАЧАЛИ играть, а этому муслу. Колышек на газоне вбить, с поводком - вот его тактическая схема


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№15 Написал: Кир Мяс (Вчера, 22:29) #
  • -3
  •  (5)

Усиление для ЦСКА, Зениту тройка точна не светит


--------------------
говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№14 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 22:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
но все равно не вижу его позицию на поле
забросы???

Вспомни амплуа. Вспомни голы.

Цитата: Сибирячок
Мошенник Гинер и его место на нарах.

А вшивый как всегда про баню.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№13 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Нормально для коников..

честно говоря спасибо
я был бы только рад
но все равно не вижу его позицию на поле
забросы???с таким составом вряд ли
но надеюсь очень поможет (да и то, если перейдет)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:00) #
  • 0
  •  (8)

Нормально для коников..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№11 Написал: НетуЧерного (Вчера, 21:47) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Какой же табун без Ахмеда...
Поджигай! А, гранаты, гриш, не той системы... Ну тогда, как обычно smirk


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№10 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 21:47) #
  • +2
  •  (6)

Если трансфер состоится ...то это действительно УСИЛЕНИЕ ЦСКА....и чемпионат России приобретёт интригу ....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№9 Написал: ZeArt83 (Вчера, 21:45) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
joy
Регистрация: 11.12.2017
№8 Написал: Батька (Вчера, 21:38) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: Sergey Nasirov_2
Гинер в этом плане крассава.прлдает играков в Европу за не малые деньги ,итоги там не могут заиграть ,и потом возвращает.

Только годы проводят там на лавке (2-3) года теряют форму и возвращаются на пол года в аренду и опять уходят тоесть не какой особо пользы не принося ...
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:36) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Сибирь»
Мошенник Гинер и его место на нарах.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 21:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Гинер в этом плане крассава.прлдает играков в Европу за не малые деньги ,итоги там не могут заиграть ,и потом возвращает.

С Гинером может спорить только Великий Гинер.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 21:33) #
  • +1
  •  (5)

Гинер в этом плане крассава.прлдает играков в Европу за не малые деньги ,итоги там не могут заиграть ,и потом возвращает.
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 21:33) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: molot327
Добрая весть!

Привет.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№3 Написал: liasport433 (Вчера, 21:32) #
  • +3
  •  (3)

да, цска, в борьбе теперь! рад за пони, не рад, что к ним =) игрок добротный!
Регистрация: 19.06.2017
№2 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 21:32) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Третья новость на эту тему. Если на самом деле Муся перейдет в ЦСКА, то мы будем сильнее любого соперника. Надеюсь он сохранил свои качества бомбардира...


Гинер - гений. ГВК
.
Цитата: molot327
Добрая весть! blush

Привет.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: molot327 Москва (Вчера, 21:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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