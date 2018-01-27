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СМИ: ЦСКА возьмет Мусу в аренду без права выкупа

ЦСКА в ближайшее время арендует нападающего "Лестера" и сборной Нигерии Ахмеда Мусу.

Срок аренды должен составить полгода. У "армейцев" не будет права выкупа футболиста за фиксированную сумму, сообщает "Чемпионат.сом".

Сделка должна быть завершена до 31 января, когда закрывается зимнее трансферное окно в Англии. Принципиальная договорённость между сторонами уже достигнута, и форварду осталось пройти медобследование.
Теги: Муса ЦСКА Лестер Трансферы
Вчера, 23:15
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