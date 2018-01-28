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Ари: провёл 45 минут без проблем, колено не болело

Нападающий "Локомотива" Ари прокомментировал ничью со шведским "Эстерсундом" в контрольном матче на сборе в Испании и рассказал о своём состоянии.

"3:3 — неплохо. Правда, я думал, что мы всё-таки выиграем, но пропустили в конце. Получилась хорошая тренировка против достойной команды. Что касается меня, то я рад снова участвовать в матчах. Провёл 45 минут без проблем, колено не болело. Всё хорошо, продолжаем готовиться дальше", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 10:19
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1
(1)
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:46) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
его же Головин сломал?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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