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Константин Щербаков: расту быстрее, играя в "Спартаке" против Луиса Адриано
Защитник "Спартака" Константин Щербаков поделился впечатлениями от вызова в первую команду на зимний сбор. 20-летний футболист был приглашён в первую команду после травмы защитника Георгия Джикии.
"Я смотрел матч против китайцев. Видел момент, когда Джика получил травму. Было дико обидно. Он ведь просто отдал передачу. Там борьбы никакой не было. Печально, когда столько травм на ровном месте.
Промелькнула ли мысль, что меня могут позвать в основу? Да. То, что в футболе успех одного игрока зависит от беды другого, — стечение обстоятельств. Жаль, что такое случилось с Джикой. Он – тот человек, который всегда помогает. Перед тренировкой подбадривает: "Давай-давай". На занятии во время пауз объясняет: «В такой то ситуации нужно делать вот так». После тренировок тоже может что-то вспомнить и подсказать. Это важно.
О том, что еду на сбор главной команды, мне сказали около пяти дней назад, когда закончился сбор "Спартака-2". Администратор подошёл со словами: "Вероятно, полетишь с основой из-за травмы Джикии". Среди звёзд команды чувствую себя нормально. Глушаков, Ребров и остальные ребята поддерживают. Что касается того, являются ли для меня игроки "Спартака" кумирами, то я брал футболку с автографом у Луиса Адриано. Считаю его одним из лучших. Играя против него, я расту быстрее. По нему чувствуется, что он немало забивал в Лиге чемпионов", - цитирует Щербакова "Чемпионат.сом".
"Я смотрел матч против китайцев. Видел момент, когда Джика получил травму. Было дико обидно. Он ведь просто отдал передачу. Там борьбы никакой не было. Печально, когда столько травм на ровном месте.
Промелькнула ли мысль, что меня могут позвать в основу? Да. То, что в футболе успех одного игрока зависит от беды другого, — стечение обстоятельств. Жаль, что такое случилось с Джикой. Он – тот человек, который всегда помогает. Перед тренировкой подбадривает: "Давай-давай". На занятии во время пауз объясняет: «В такой то ситуации нужно делать вот так». После тренировок тоже может что-то вспомнить и подсказать. Это важно.
О том, что еду на сбор главной команды, мне сказали около пяти дней назад, когда закончился сбор "Спартака-2". Администратор подошёл со словами: "Вероятно, полетишь с основой из-за травмы Джикии". Среди звёзд команды чувствую себя нормально. Глушаков, Ребров и остальные ребята поддерживают. Что касается того, являются ли для меня игроки "Спартака" кумирами, то я брал футболку с автографом у Луиса Адриано. Считаю его одним из лучших. Играя против него, я расту быстрее. По нему чувствуется, что он немало забивал в Лиге чемпионов", - цитирует Щербакова "Чемпионат.сом".
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