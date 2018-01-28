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Доменико Кришито: Дзюба и Шатов? Любой будет расстроен, если его не ценят в команде

Капитан "Зенита" Доменико Кришито рассказал, что не знает причин того, почему нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов не участвуют в сборах основного состава сине-бело-голубых в ОАЭ.

"Я не знаю, что конкретно произошло между ними и клубом. Они хорошие игроки, но ведь выбор стоит перед клубом, и, как мы видим, выбор был сделан не в их пользу, и я как капитан, как игрок команды могу лишь уважать решение руководства, но не могу принимать его за них. Что касается Дзюбы и Шатова, любой будет расстроен, если его не ценят в команде, как он хотел, нет ничего удивительного в том, что они не в лучшем расположении духа.

Веселый нрав Дзюбы? Все-таки он не шутит на поле. В раздевалке и вне поля это совершенно нормальная ситуация. Мы все можем шутить и смеяться вне игры, но на поле мы все абсолютно сконцентрированы", - цитирует Кришито ТАСС.
Теги: Кришито Шатов Дзюба Манчини Зенит
Вчера, 22:30
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(1)
№3 Написал: Mahoylich Москва (Вчера, 23:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Капитан "Зенита" Доменико Кришито рассказал, что не знает причин того, почему нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов не участвуют в сборах основного состава сине-бело-голубых в ОАЭ. ...... Не криви душой капитан, все ты знаешь.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: язва
Так жалко их? Или куй на них?

Х.. на тебя! Причем большоооой и тооолстый! И на всю шоблу-е...у свиную!
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: язва Москва (Вчера, 22:41) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Так жалко их? Или куй на них?


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зенытик сосал, сосет и будет сосать!
Регистрация: 25.09.2016
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