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"Лестер" не блокировал переход Ахмеда Мусы в ЦСКА?

Информация нигерийского сайта scorenigeria.com.ng о том, что "Лестер" заблокировал переход нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА, не соответствует действительности, передает "Спорт-Экспресс".

Сделка между английским и московским клубами может завершиться на будущей неделе и остаток сезона 25-летний футболист проведет в составе армейцев на правах аренды.

Напомним, что scorenigeria.com.ng утверждает: "Лестер" настаивает на продаже форварда, а отдавать его в аренду якобы не намерен.
Теги: Муса ЦСКА Лестер
Сегодня, 00:02
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