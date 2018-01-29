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"Локомотив" не смог приобрести Гжегожа Крыховяка

"Локомотив" был близок к трансферу польского защитника "Вест Бромвича" Гжегожа Крыховяка в это трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".

Защитника в июле 2016-го года купил "ПСЖ" у "Севильи" за 27,5 миллионов евро, а летом 2017-го французы отдали его в аренду "Вест Бромвичу". В чемпионате Англии поляк поначалу играл регулярно, однако в ноябре потерял место в составе. И сам футболист, и "ПСЖ" были готовы расторгнуть договор аренды в Англии, чтобы Крыховяк переехал в Россию.

Однако в начале января футболист вернул себе место в составе и стал регулярно проводить полные матчи. В итоге "Вест Бромвич" отказался разрывать договор аренды.
Теги: Вест Бромвич Локомотив ПСЖ Трансферы
Вчера, 23:27
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№2 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
наверно, у Семина только не спросили
Регистрация: 26.07.2014
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
А хотел, купить?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
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