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Феликс Ледесма: 100% "Локомотив" должен брать титул

Экс-тренер по физподготовке "Локомотива", а ныне сотрудник китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Феликс Ледесма уверен в том, что железнодорожники завоюют чемпионство.

"100% должны брать титул. Сейчас главное в "Локомотиве" – коллектив. Они бьются друг за друга. Может они потеряют где-то очки, но догнать их будет уже сложно. Всё-таки 8 очков – мощный отрыв для 10 туров. Тем более, когда "Локомотив" силён.

В чём заключается секрет успеха "Локомотива"? В атмосфере вокруг тренера. Важно, что игроки относятся к его решениям с уважением. Отсюда и результат. Игроки, тренер, президент – все относятся к делу немного профессиональнее", - цитирует специалиста "Чемпионат".
Теги: Локомотив
Сегодня, 09:45
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6
(3)
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
должен член стоять на красивую бабу, yum
все остальное вилами на воде писано


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"Спартак- чемпион!!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: mustang (Сегодня, 11:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
никто никому ничего не должен
чемпион без болельщиков .вот хохма будет


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: паровоз
maradona72,
не надо на всю страну рассказывать, чего тебе не хватает, ловец жемчуга! laughing

Пилоток много не бывает.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: паровоз (Сегодня, 10:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
maradona72,
не надо на всю страну рассказывать, чего тебе не хватает, ловец жемчуга! laughing
Регистрация: 25.06.2016
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 10:07) #
  • +7
  •  (7)

Зенит и Спартак сами виноваты в текущем отставании от паровоза. Игра Локо не вызывает восторга, мягко говоря. Но то что они сейчас самый сплоченный коллектив - без сомнения.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:58) #
  • -4
  •  (14)

А кому он должен? Тем 2500 пилоткам, которые болеют за клуб?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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