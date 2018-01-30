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Виктор Гончаренко: есть задумки, как использовать Мусу в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у него есть задумки, как использовать нападающего Ахмеда Мусу на поле.

Напомним, армейцы арендовали футболиста у "Лестера" до конца сезона.

"Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. У нас есть Витиньо, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определённые задумки, важно, чтобы они сработали.

Мы оценим его состояние. Не думаю, что в этом будет большая проблема. Тем более сейчас подготовительный период, у нас впереди есть еще несколько игр. Так что мы сможем подвести его в хорошей форме к "Црвене Звезде" и чемпионату. Немаловажно, что у него менталитет победителя. Он знает, что надо в каждом матче играть на победу. Знает, что если тяжело, надо найти в себе дополнительные силы, чтобы помочь команде. С нетерпением ждем его приезда", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Теги: Гончаренко Муса ЦСКА
Вчера, 21:52
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(5)
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шансы цска на итоговое 5 место подросли на 1,5-2 %
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:56) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
Пни на негра. Когда там было по другому?

Онопко выкрал конспекты Слуцкого, думаешь?
Регистрация: 30.08.2009
№8 Написал: avnik море (Вчера, 23:43) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не, крайнего он уже играл - не успевает тормозить и вылетает за лицевую... Его только в центр - Слуцкий же был не дурак. Но тогда Понта придется ставить на край... Любопытно будет посмотреть...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:20) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пни на негра. Когда там было по другому?


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:14) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
в защите что ли laughing


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№5 Написал: водовоз (Вчера, 23:07) #
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Муса до отъезда был один из лучших в чемпионате,России.Максимович,как пишут топ защитник ,но они приехали на 10 матчей и уехали.Конечно ЦСКА и Спартак" хотят в лигу чемпионов,это деньги.а,вот "Зенит" помогает сборной России.Взяли Заболотного.Отдали в "Арсенал" Дзюбу и Новосельцева,чтоб была у них игровая практика,в футболе за команду не 13
футболистов играют,Кокорин лучше на сегодня и он основной,а,не Дзюба ,а,в сборной России нет Промесов и всех этих,как и Ивановича ,Мама-на или Папа-на,Макс-имовича и Такси,Бокетти.Дзюба и Новосельцова в сборную,как и Шатова.Россия чемпион!!
Регистрация: 1.10.2016
№4 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:25) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: ЕСТЬ ЗАДУМКИ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУСУ В ЦСКА

Ага =) за это миллионы надо получать, на острие поставить, и тактика епани на мусу, молодец гений, и пяти миллионов мало что бы тебе платили!

Братан откуда такие познания?
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Батька (Вчера, 22:10) #
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В опорной зоне за место верблюда он же форвард )
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: coban сегодня (Вчера, 22:08) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Виктор Гончаренко заявил, что у него есть задумки, как использовать нападающего Ахмеда Мусу на поле.

joy


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: liasport433 (Вчера, 21:58) #
  • -8
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online

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: ЕСТЬ ЗАДУМКИ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУСУ В ЦСКА

Ага =) за это миллионы надо получать, на острие поставить, и тактика епани на мусу, молодец гений, и пяти миллионов мало что бы тебе платили!
Регистрация: 19.06.2017
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