Илья Геркус: у нас с Семиным рабочие и очень плодотворные отношения

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал об отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.– Мы как команда всегда работали. Если у нас и были какие-то закадровые разногласия, то, мне кажется, больше пресса об этом говорила. А на самом деле у нас достаточно рабочие и очень плодотворные отношения. И мы вдвоем сейчас настроены на успех.– Мы не настаивали, мы предлагали кандидатуру Вячеслава на внутреннее согласование. Но он его не прошел. Так бывает. У главного тренера есть право вето, и он им пользуется иногда.Это неприятная ситуация, и нам действительно неловко перед «Спартой», но мы сказали «нет» в тот момент, когда еще можно было. То есть рамок приличий мы не нарушили.