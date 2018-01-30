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Илья Геркус: у нас с Семиным рабочие и очень плодотворные отношения

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал об отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

- Можете сказать, что все разногласия с главным тренером Юрием Семиным урегулированы, и вы как команда сработались?

– Мы как команда всегда работали. Если у нас и были какие-то закадровые разногласия, то, мне кажется, больше пресса об этом говорила. А на самом деле у нас достаточно рабочие и очень плодотворные отношения. И мы вдвоем сейчас настроены на успех.

- Что случилось с трансфером защитника "Спарты" Вячеславом Караваевым? По некоторым данным, буквально в последние минуты этот трансфер, на котором "Локомотив" настаивал, "зарубил" Семин.

– Мы не настаивали, мы предлагали кандидатуру Вячеслава на внутреннее согласование. Но он его не прошел. Так бывает. У главного тренера есть право вето, и он им пользуется иногда.

Это неприятная ситуация, и нам действительно неловко перед «Спартой», но мы сказали «нет» в тот момент, когда еще можно было. То есть рамок приличий мы не нарушили.

"Царьград ТВ"
Теги: Геркус Семин Локомотив
Вчера, 22:39
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