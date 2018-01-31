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"Динамо" объявило о переходе Теттеха (фото)

«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о трансфере ганского опорного полузащитника Абдул-Азиза Тетеха из польского футбольного клуба «Лех» (Познань). Выступать за «Динамо», в расположении которого в Турции Тетех уже находится, он будет под 5-м игровым номером.

27-летний игрок весит 88 кг при росте 185 сантиметров. Он провёл 65 матчей за "Лех" в двух сезонах польской Экстралиги. Правда, судя по первому фото в динамовской экипировке, Теттех несильно рад переезду.

Теги: Динамо Лех Теттех
Вчера, 22:43
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(2)
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мама дорогая... frowning
Странно...почему его не взяли в сраптак?! Вроде их кандидат.
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: nofrills Москва (Вчера, 23:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
вот эта тетюха !
Регистрация: 18.11.2017
№1 Написал: Black Buffalo Краснодар (Вчера, 23:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Ой, ужас какой...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
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