Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Михаил Вартапетов: у Глушакова сильный ушиб поясницы. Надеюсь, на сборе Денис ещё сыграет

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков получил сильный ушиб поясничной области в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0). 31-летний капитан команды был заменен на 65-й минуте встречи.

- Сильный ушиб поясничной области. Надеюсь, что за пару дней все уладится, и в следующих матчах на сборе Денис сыграет, - приводит слова Вартапетова "СЭ"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 00:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.