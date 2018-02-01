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Зоран Тошич: Игнашевич - единственный такой игрок на европейском уровне

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий ныне за "Партизан", высказался о защитнике "красно-синих" Сергее Игнашевиче.

"Единственный игрок, отдававший себя на 300% как на тренировках, так и на играх, в том числе товарищеских, - Игнашевич.

За те семь лет, что я играл в ЦСКА, у него была, кажется, лишь одна травма. Сергей каждый день отдается по максимуму. Думаю, он такой единственный игрок на европейском уровне.

К сожалению, мы не очень много общались за пределами поля. Игнашевич - один из величайших футболистов в истории России. Человек, который столько лет играет на таком уровне, заслуживает уважения", - передает слова Тошича "Чемпионат".
Теги: Тошич Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 09:30
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Приятно, когда бывшие игроки хорошо отзываются о клубе и партнерах


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Регистрация: 16.08.2008
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