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Денис Глушаков: мечта играть в "Спартаке" сбылась

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что в будущем хотел бы работать главным тренером красно-белых.

"Одна мечта сбылась — играть в "Спартаке". Надеюсь, вторая — тренировать "Спартак" — тоже сбудется. Всё возможно. Надо стремиться. Пока я футболист, думаю о команде, об игре. А как судьба дальше сложится, кто знает? Может я буду где-то около футбола, а может буду тренировать: детей или взрослых. Нужно просто жить и наслаждаться жизнью. Как бог даст, так и будет", - цитирует Глушакова sport24.ru.
Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 22:18
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(2)
№6 Написал: НетуЧерного (Вчера, 23:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
толпоёп из депо

Ссытся. Из Спартака же доносится удалая песня "начало марта очень близко - отрастай, моя подарка", и они в депо понимают, кому песня адресована laughing


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№5 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:22) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
вот от "тренировать", упаси Бог.......играть хотя бы начни...

хе...капитанишка smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Яamon
Яamon

толпоёп из депо


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:52) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот у бздюбы мечта - так мечта!


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: Яamon (Вчера, 22:34) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
сбылась мечта деревенщины
Регистрация: 9.12.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Вчера, 22:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
вот от "тренировать", упаси Бог.......играть хотя бы начни...
Регистрация: 6.09.2013
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