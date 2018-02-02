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Владимир Дядюн: к возобновлению чемпионата готов физически и морально

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн рассказал, что он пытается выполнять установку главного тренера Валерия Карпина. В сегодняшнем товарищеском матче против "Дуклы" (3:1) форвард стал автором дубля.

"Стараюсь выполнять установку тренера, пытаемся наигрывать взаимодействия в атаке. Уже есть некоторые принципы построения, которых мы придерживаемся. Но не стоит забывать и оборону, где тоже приходится отрабатывать.

В первом мяче просто-напросто подкараулил ошибку. Меня не подвело чутье, так как предполагал, что защитник "Дуклы" так сыграет. Второй гол – результат командных действий. Прошла отличная "стеночка", и я смог переиграть вратаря. Приятно забивать такие мячи, так как это заслуга всей команды.

До возобновления сезона еще месяц, но чувствую себя хорошо. Готов физически и морально", - цитирует Дядюна пресс-служба клуба.
Теги: Дядюн Ростов
Сегодня, 00:23
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