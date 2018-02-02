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Виктор Гончаренко: игра – это праздник. В спортивном костюме ты не соответствуешь атмосфере

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о том, как следует выглядеть во время матчей.

– Импонирует то, что происходит в КХЛ, где все представители штаба вместе с главным тренером должны носить костюмы и галстуки. Игра – это праздник. И когда ты заявляешься на него в спортивном костюме, то не соответствуешь атмосфере.

Никого не осуждаю, но придерживаюсь позиции: матч ничем не отличается от торжественного мероприятия, где дресс-код соблюдается по умолчанию. Понятное дело, что подобрать костюм, туфли, галстук тоже работа, и порой непростая. Но ее проделываешь всерьез раз-два в жизни, и потом уже на автопилоте перед игрой забираешь из химчистки комплект одежды, который понадобится на стадионе. Когда подобное входит в привычку, даже вспоминать о спортивном костюме или джинсах перестаешь.

– Андрей Вашкевич рассказывал, как во время одного из сборов вы не выдержали имиджа будущего генсека БАТЭ – и за свои средства занялись приведением в порядок его внешнего вида.

– Андрей все правдоподобно рассказал: разве что утаил, насколько жестко ему по поводу внешнего вида «подпихивал». Парень, конечно, был шокирован, отбивался аргументом, мол, мама помогает одеваться. Но я настаивал: и свитер, и обувь, видавшие виды, оставляем прямо у магазина после того, как покупаем нормальный костюм и одежду уже взрослого солидного человека.

Также за внешний вид попадал под раздачу и Паша Нехайчик. Помню, оказались в Италии – и в свободное время все разбежались по магазинам пополнять гардероб. Прелесть Апеннин в том, что там можно найти хорошие вещи по совершенно разным, в том числе вполне доступным, ценам. Кто-то может позволить себе более дорогую одежду, кто-то менее, но в целом Рим способен удовлетворить любые запросы. Смотрю, все хлопцы двигаются — и только Нехайчик безразличен. Как был в майке и джинсах, так и стоит. Спрашиваю, Паша, что за ерунда. Он: у меня все есть, Михалыч. Нееет, говорю, иди сюда.

В общем, протянули его по рядам и сделали человеком… Под аналогичную раздачу как-то попал и мой помощник Руслан Зубик. Одно время терпел-терпел его внешний вид, а потом не выдержал завел его в магазин и заставил полностью сменить гардероб. К слову, Руслан ту историю до сих пор вспоминает, поскольку и сегодня ходит в вещах, приобретенных на «принудительном» шопинге.

Много ли времени сам трачу на покупку одежды? Нет, затяжные походы по бутикам страшнее любой тренировки! Это девушки любят шопинг, и в процессе не замечают усталости. Я же устаю очень быстро. Поэтому есть несколько излюбленных точек, которые при приобретении предметов гардероба обхожу — и закрываю вопрос. Знаю, что подходит и уверен в брендах. Причем сразу покупаю много, чтобы потом в ходе сезона ничего не бегать докупать.

– Кто на вашей памяти был самым стильным футболистом из подопечных?

– 90 процентов времени тренеры видят спортсменов на занятиях или играх, то бишь в спортивной форме. Тем не менее многие ребята сегодня имеют хороший вкус в отношении одежды. Скажем, в БАТЭ приходят на ум и Хагуш, и Филипенко, и Сиваков. В России же вовсе практически любой игрок выглядит стильно – вспомните внешний вид тех же Смолова, Васи Березуцкого, Широкова, Кержакова. Правда, следует признать: футболисты куда более уютно чувствуют себя в тренировочных, нежели в цивильных костюмах, – сказал Гончаренко.

Sports.ru
Теги: Гончаренко ЦСКА
Вчера, 23:09
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