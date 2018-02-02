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Владимир Быстров: из-за задолженностей "Тосно" не выйдет на контрольный матч

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров сообщил, что завтра команда не выйдет на контрольный матч с курским "Авангардом" на сборе в Турции.

– Правда, что команда начинает бастовать?

– Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.

– Пока не тренируетесь?

– Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так…

– Насколько серьезные задолженности?

– Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.

– А как реагирует клуб?

– Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…

– Если и завтра не будет никаких новостей от руководства клуба, то и в дальнейшем тренироваться не будете?

– Да.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Быстров Тосно
Вчера, 23:17
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7
(0)
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Получается ,что Федун был прав про 14 команд.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: етер Москва (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Короче надо сокращать премьер-лигу до 10 команд. Заипал этот вечный цирк

И надо , чтобы зенит всегда был чемпионом . Один город , одна команда . Фу на тебя . Москва тебе покоя не даёт , завидуешь?


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№5 Написал: venyalyaynen (Вчера, 23:47) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Все идет к тому, что "Один город, одна команда"


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№4 Написал: Black Fox (Вчера, 23:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Короче надо сокращать премьер-лигу до 10 команд. Заипал этот вечный цирк


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:33) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Воова

Да. Спартаковского дерьма в нем много.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Вчера, 23:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Продали Заболотного и Маркова, причем за приличные суммы по меркам Тосно. Где деньги то??


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:20) #
  • -2
  •  (6)

Воова.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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