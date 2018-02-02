Владимир Быстров: из-за задолженностей "Тосно" не выйдет на контрольный матч

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров сообщил, что завтра команда не выйдет на контрольный матч с курским "Авангардом" на сборе в Турции.– Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.– Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так…– Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.– Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…– Да.